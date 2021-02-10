Любляна, , 04:30 — REGNUM Лидер словенской христианско-демократической политической партии Матей Тонин 9 февраля сообщил, что Словения сократит свой контингент в Косово (в КФОР — миротворческая миссия НАТО в Косово) связи с перераспределением сил.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, часть военнослужащих Словения намерена направить в Боснию и Герцеговину и в другие миссии Евросоюза.

При этом Тонин подчеркнул, что Любляне уделяют высокое значение миссии КФОР и что свыше половины словенских военных, проходящих службу за пределами родины, находятся в Косово (это немногим меньше 250 человек — ИА REGNUM).

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