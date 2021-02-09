Банги, 9 февраля 2021, 23:17 — REGNUM Контроль над городом Буар (Центрально-Африканская Республика) возвращён армией ЦАР 9 февраля, сообщает Agence France Press.
Буар вооруженные силы ЦАР при поддержке союзников отбили у боевиков. Об этом рассказал представитель правительства республики Анжа-Максим Казаги.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 февраля вооружённые силы ЦАР отбили у боевиков город Боссембеле. В этом армии республики также помогли союзники.
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