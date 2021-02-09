Париж, , 23:07 — REGNUM Во Франции всего за время пандемии умерли 80 147 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония». За последние сутки этот показатель увеличился на 724 пациента. Об этом во вторник, 9 февраля, свидетельствуют данные французской санитарной службы.

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По последним данным, за минувшие 24 часа во Франции было выявлено 18 870 новых случаев заражения SARS-CoV-2, общее число выявленных случаев инфицирования в стране превысило 3,360 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 февраля представители коммунистической партии Франции призвали президента страны Эммануэля Макрона обратиться во Всемирную организацию здоровья (ВОЗ) с предложением сделать вакцину от COVID-19 «общественным благом».

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