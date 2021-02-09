Варшава, , 22:51 — REGNUM Евросоюз «обслуживает интересы Германии», поэтому интересы других стран для Брюсселя являются второстепенными. Об этом сообщил польский политолог, профессор Ежи Любах в эфире Polskie Radio 24.

«Я до сих пор не понимаю, существует ли какая-то общая, консолидированная внешняя политика Евросоюза, потому что всё, что делается во внешней политике — делается с одобрения Германии и ради её интересов», — заявил Любах.

В качестве примера он привел недавний визит главы европейской дипломат Жозепа Борреля в Москву.

«Большая часть евродепутатов, а также правительства ряда стран — Польши, прибалтийских республик, Румынии — выразили протест против этого визита, потому что он будет означать сближение с Россией. Но Германии этот визит был выгоден — и он состоялся», — заявил политолог.

Эксперт связал это решение с заинтересованностью Германии в российско-немецком газопроводе «Северный поток — 2», против строительства которого резко выступают США.

«В свете этих событий сложно говорить о какой-то единой политике ЕС на восточном направлении. Она обслуживает интересы Германии, но не всего союза», — заключил Любах.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 февраля министр иностранных дел Польши Збигнев Рау во время пресс-конференции заявил, что германско-российский газопровод «Северный поток — 2» «расколол Запад».