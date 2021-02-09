Варшава, , 22:44 — REGNUM Оппозиционный польский политик, мэр Варшавы Рафал Тшасковский обвинил журналистов польского государственного телеканала TVP Info во «лжи и манипуляциях». Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Facebook.

Причиной обвинения стал новостной сюжет на телеканале, в рамках которого были показаны заснеженные дороги Варшавы с подписью в бегущей строке: «Тшасковский не справляется со снегом».

»Вот еще один пример стандартной манипуляции и лжи телеканала. На видео была изображена дорога S8, которая находится во владении правительства, а не города. Но виноват во всем, конечно, Тшасковский. Молодцы. Уж лучше обратились бы к водителям, чтоб они были осторожными», — говорится в сообщении столичного мэра.