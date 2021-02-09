Москва, , 21:36 — REGNUM Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля унизили не в России, а в Европейском парламенте, заявила 9 февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире «России 24».

Комментируя заявление группы членов ЕП о том, что Боррель должен быть отправлен в отставку, поскольку его визит в Россию был «унизительным», российский дипломат сказала, что депутаты Европарламента «сами унижают Борреля, выдают его визит в Москву за непонятно что».

Дональд] Трамп». Захарова «И вот теперь у них во всём виноват Боррель. До этого во всех проблемах был виноват [45-й американский президент».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 81 евродепутат пожелал отправить Борреля в отставку за его «унизительный» визит в Россию. Боррель уже успел заявить, что странам ЕС нужно объединяться «перед лицом России» и что он предложит конкретные меры по новым санкциям против РФ.

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