Рим, , 21:25 — REGNUM Во время «второй волны вакцинации» от коронавируса в Италии прививки будут делать в первую очередь преподавателям школ и вузов, а также другим сотрудникам этих учреждений, такое намерение высказал кандидат в премьер-министры страны, экс-глава Центробанка ЕС Марио Драги, передает Mediaset во вторник, 9 февраля, со ссылкой на данные источников о содержании консультаций Драги с лидерами партий.

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Студентов и школьников, в свою очередь, планируется обеспечить экспресс-тестами на коронавирус «в достаточных количествах».

Ранее министр здравоохранения Роберто Сперанца в числе «приоритетных» категорий для новой волны вакцинации назвал преподавателей и сотрудников правоохранительных органов.

Первыми в Италии в январе 2021 года начали прививать врачей, пожилых людей и сотрудников домов престарелых. Массовая вакцинация бесплатна и добровольна, однако власти страны настоятельно рекомендуют согражданам делать прививки. До конца 2021 года предполагается привить 90% населения.

Как сообщалось ранее, в январе 2021 года правящая либерал-популистская коалиция Италии после выхода из нее партии Маттео Ренци лишилась большинства в парламенте. Однако при поддержке независимых депутатов правительство 18−19 января получило вотум доверия в обеих палатах. Оппозиция называла такую конструкцию слишком шаткой, тем более в условиях кризиса, и настаивала на досрочных выборах.

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Тем не менее президент страны Серджо Маттарелла после консультаций с лидерами партий 29 января разрешил прежнему премьер-министру Джузеппе Конте в третий раз сформировать коалицию в действующем составе парламента. Однако договориться у прежних союзников не получилось, 2 февраля их консультации были прерваны.

В тот же день Маттарелла заявил, что по-прежнему не считает нужным проводить досрочные выборы в условиях коронакризиса. Президент предложил экс-главе Центробанка ЕС Марио Драги сформировать «широкое» правительство. Предложение было принято 3 февраля, в тот же день начались новые консультации. Предполагается, что новое правительство поддержат все основные парламентские партии (популисты, правые и либералы), кроме правоцентристов из «Братьев Италии».