Киев, , 21:21 — REGNUM Джо Байден едва вступил в полномочия президента США, как в офисе президента Украины продемонстрировали резкий разворот политического курса, который включает в себя такие радикальные шаги, как запрет оппозиционных телеканалов, пишет в статье для украинского издания «Капитал» политический эксперт Евгений Василевский.

«Во-первых, адвокаты Порошенко заявили, что дело «Байдена-Порошенко», которое находилось в производстве в НАБУ (национальное антикоррупционное бюро), закрыто. Суть дела, напоминаем, касалась вмешательства тогдашнего президента Украины Петра Порошенко и вице-президента Джо Байдена в деятельность генерального прокурора Виктора Шокина. Не успели США объявить о включении ряда украинских депутатов и частных лиц в санкционный список, как Зеленский лично примчался на заседание депутатской фракции уговаривать депутатов, после чего они исключили из рядов «Слуги народа» Александра Дубинского. Но такой ход Зеленского, как указ о запрете работы телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK, потряс даже видавших виды журналистов, экспертов и политиков. Фактически Зеленский и компания объявили открытую войну всем СМИ, которые осмеливаются транслировать точку зрения, которая не совпадает с пропагандой власти», — напоминает Василевский последние события в стране.

Политолог констатирует, что власть не собирается останавливаться, и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов уже пригрозил, что другие телеканалы, которые, по его словам, «ведут антиукраинскую деятельность», может постигнуть такая же судьба, что и «112», NewsOne и ZIK. Вместе с тем он отмечает, что «юридическая чистота указа Зеленского вызывает большие вопросы».

«Да, очевидно, что президент не может объявлять санкции против гражданина Украины, которым является официальный владелец телеканалов Тарас Козак, и украинских юридических лиц. Есть еще один очень большой вопрос… В октябре 2018 года 229 народных депутатов (БПП, «Народный фронт», «Батькивщина», Радикальная партия Ляшко и т.д.) проголосовали за проект постановления № 9157 об обращении в СНБО с требованием ввести санкции против юрлиц, которые принадлежат каналам «112 Украина» и NewsOne. Но канала ZIK в этом списке не было! Да и Тарас Козак там тоже не упоминался! Получается, что СНБО самовольно добавило название юрлица, связанного с каналом, и имя народного депутата от ОПЗЖ в санкционный список. А это еще один правовой повод считать указ Зеленского незаконным», — анализирует ситуацию специалист.

Он также отмечает, что сейчас власть во главе с Зеленским празднует победу, не понимая, что «головокружение от успехов» — опасная штука.

«Начиная с того, что и СМИ, и эксперты, и даже простые украинцы прямо пишут в соцсетях: запрет телеканалов показал, что Зеленский не держит слова, а занимается «кидаловом». Люди напоминают, как всего лишь чуть больше года назад, в сентябре 2019 года, Зеленский публично обещал, что не будет закрывать ни одного телеканала, поскольку у него нет на это прав и полномочий», — подчеркнул Василевский.

В завершение эксперт заявляет, что есть версия, что таким образом Зеленский хочет понравиться националистическому избирателю. Но Василевский уверен, что такой план не сработает.

«Во время выборов Зеленский обещал Порошенко: «Я — Ваш приговор» и намекал, что «слуги» будут сажать проворовавшихся представителей прошлой власти. А теперь Зеленский и компания начали политические репрессии против СМИ, ассоциированных с ОПЗЖ, показав, что считают партию Медведчука своим главным политическим оппонентом. Есть версия, что таким образом Зеленский хочет понравиться националистическому избирателю. Но пока что «зеленые» добились только того, что 73%, голосовавшие за Зеленского, теперь проклинают его и называют «Порошенко №2». Плюс добавили сторонников Медведчуку & Co, потому что поддержку «112», NewsOne и ZIK сейчас выражают тысячи украинцев. Facebook и другие соцсети просто раскалены от негодования на власть и лично Зеленского. А националистический избиратель голосовать за него всё равно не будет — для них Зеленский чужой», — резюмировал политический обозреватель Евгений Василевский.