Владимир, , 20:37 — REGNUM Во Владимире состоится суд над 58-летним главным специалистом отдела опеки и попечительства управления образования городской администрации. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по региону, он обвиняется в совершении семи эпизодов преступлений по статье «Мошенничество с использованием служебного положения с причинением значительного ущерба гражданину».

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Чиновник был наделен полномочиями снимать денежных средства со счетов сирот по их заявлениям. По версии следствия, 26 марта 2020 года он обманом по заявлению 17-летнего сироты снял с его счёта 30 тысяч рублей, но отдал подростку только 15 тысяч рублей. Остальные деньги сотрудник мэрии присвоил себе.

Аналогичным образом 2 марта 2020 года он снял со счета другого ребёнка 40 тысяч рублей и из них присвоил себе 35 тысяч рублей, отдав сироте только пять тысяч. Всего по этой схеме с октября 2018 года по июнь 2020 года мужчина похитил более 400 тысяч рублей у семи несовершеннолетних.

Фигурант дела был заключён под стражу. Расследование окончено, дело передано на рассмотрение в Октябрьский районный суд города Владимира.