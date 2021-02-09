Киев, 9 февраля 2021, 20:17 — REGNUM Необходимость проведения учений НАТО в Одессе объяснил генсек альянса Йенс Столтенберг на совместной с украинским премьер-министром Денисом Шмыгалем 9 февраля пресс-конференции.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Шмыгаль анонсировал совместные натовско-украинские учения «Нерушимая стойкость» в Одессе.
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