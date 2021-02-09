Киев, , 20:17 — REGNUM Необходимость проведения учений НАТО в Одессе объяснил генсек альянса Йенс Столтенберг на совместной с украинским премьер-министром Денисом Шмыгалем 9 февраля пресс-конференции.

Денис Шмыгаль и Йенс Столтенберг Kmu.gov.ua

Столтенберг «НАТО усилила присутствие в регионе Чёрного моря, потому что мы признаём его стратегическую важность для всех союзников и партнёров».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Шмыгаль анонсировал совместные натовско-украинские учения «Нерушимая стойкость» в Одессе.

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