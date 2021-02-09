Пекин, , 20:14 — REGNUM В своем выступлении по видеосвязи на саммите Китая и стран Центральной и Восточной Европы партийно-государственный лидер КНР Си Цзиньпин высоко оценил состояние двусторонних отношений. Он призвал, не останавливаясь на достигнутом, сообща открыть новую главу сотрудничества. Об этом 9 февраля сообщает Синьхуа, отмечая, что речь лидера носила программный характер, а его инициативы основаны на взаимном уважении и не имеют политико-идеологической подоплеки.

Все заинтересованные стороны, по словам Си Цзиньпина, являются равноправными партнерами и выстраивают отношения на базе диалога и консультаций в рамках механизмов, направленных на совместный вклад и общую выгоду. В связи с этим отмечается, что такой механизм сложился в 2012 году и с тех пор постоянно совершенствуется. Сотрудничество, как указывает китайский лидер, осуществляется на основе ряда принципов, которые разделяются всеми сторонами, в том числе открытость, непрерывность, инновационный характер и т.д.

Важнейшее место в речи Си Цзиньпина было отведено сопряжению национальных стратегий с задачами транснационального характера, в том числе с совместной реализацией инициативы «Пояса и пути».