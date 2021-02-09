Шанхай, Китай, , 20:12 — REGNUM В рамках видеовыступления на саммите Китая и стран Центральной и Восточной Европы, председатель КНР Си Цзиньпин выразил всестороннюю поддержку проекту создания в Венгрии кампуса шанхайского университета Фудань. Об этом 9 февраля сообщает Синьхуа, подчеркивая отмеченную лидером страны важность расширения обменов и взаимодействия в областях образования, культуры, туризма, СМИ, спорта, участия в них молодежи, регионов, а также интеллектуальных и аналитических центров.

Отмечается, что стороны договорились провести в текущем году новый раунд широкого Диалога по политике образования, а также совместного заседания Федерации вузов КНР и восточноевропейских стран.