Киев, , 19:50 — REGNUM Украина постепенно становится все ближе к членству в НАТО с внедрением стандартов Альянса, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг 9 февраля во время встречи в Брюсселе с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

«Чем Украина становится ближе к стандартам НАТО, тем ближе она становится к членству в НАТО», — отметил Столтенберг.

Он признал, что сейчас не может назвать конкретную дату вступления Украины в Альянс.

«Но могу сказать, что мы будем поддерживать ее на пути… Лучшее средство — продолжение демократических реформ», — подчеркнул генсек НАТО.

В свою очередь, Шмыгаль заявил, что Украина выполняет «домашнее задание» по евроатлантической интеграции, которое состоит в изменении законодательства и реформировании Вооруженных сил под стандарты НАТО. По его словам, ключевая цель Киева сейчас — получить вместе с Грузией План действий по членству в НАТО.

ИА REGNUM напоминает, что ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна хочет быть равноправным членом НАТО.»Это один из важнейших вопросов безопасности — той самой безопасности, о которой говорит президент Байден. В таком случае у меня есть очень простой вопрос: господин президент, почему мы до сих пор не в НАТО?», — задался вопросом Зеленский в интервью американским СМИ, которое было опубликовано в начале февраля.

Осенью 2020 года Зеленский в другом интервью заявил, что считает членство в НАТО единственным шансом сохранить Украину.

«Членство в НАТО — это очень важный сигнал Российской Федерации и это важнейшая поддержка», — сказал Зеленский, добавив, что он лично не считает фантазией перспективы членства Украины в НАТО.