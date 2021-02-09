Мадрид, , 19:58 — REGNUM После заседания центрального правительства Испании министр здравоохранения Каролина Дариас в ходе пресс-конференции заявила, что стратегия вакцинации населения от COVID-19 является уникальной. Поэтому власти автономных сообществ должны строго следовать порядку иммунизации. Об этом сообщила газета El País.

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«Согласованный порядок — это такой порядок, который должен соблюдаться автономными сообществами, он является обязательным для всех», — заявила Дариас.

Напомним, что в ходе заседания испанского правительства было принято решение продлить ограничение на полеты из Великобритании, Бразилии и ЮАР до 2 марта. 24 февраля председатель правительства Педро Санчес посетит Конгресс депутатов Испании для ответов на вопросы парламентариев.

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