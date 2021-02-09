Вашингтон, , 19:59 — REGNUM Те времена, когда медицинские карты пациентов надежно хранились под замком в специальных помещениях и их содержание было скрыто от посторонних глаз, похоже, канули в Лету. Приход «цифры» на смену бумажной тетради и шариковой ручке обнажил одну из серьезных проблем, связанных с безопасностью медицинских данных, которую будет трудно решить при отсутствии надлежащего контроля за технологиями со стороны общества.

Но в этом вопросе специалисты все ещё уповают на совершенствование систем кибербезопасности, которые играют в бесконечные догонялки с хакерами и беспечными пользователями.

О проблеме кибербезопасности медицинских устройств, информация с которых порой попадет в открытый доступ, пишет журналист Дэнни Брэдбери в статье «80% медицинских компаний пострадали от кибератак за последние пять лет» для британского портала ITpro 8 февраля 2021 года.

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Последнее исследование компании Irdeto, занимающейся цифровой безопасностью, показало, что только 18% организаций считают, что их медицинское оборудование надежно защищено. Из этого исследователи сделали вывод, что устройства Интернета вещей (IoT), несмотря на большие преимущества, требуют особого внимания к их кибербезопасности.

Компания Irdeto провела опрос руководителей американских компаний, входящих в список Fortune 1000, работающих в секторе производства медицинского оборудования, чтобы оценить их позицию в отношении кибербезопасности их предприятий.

Ответы свидетельствуют о высоком уровне уверенности в безопасности медицинской технологии IoT лишь у одной из пяти компаний, при этом только 18% считают, что защищенность самих медицинских устройств высока. 13% считают, что их предприятия хорошо подготовлены к столкновению свозможными рисками, а 18% — не готовы к ним совсем.

Эти ответы демонстрируют значимую корреляцию с количеством зарегистрированных инцидентов (случаев нарушения безопасности). В исследовании говорится, что 80% компаний пострадали хотя бы от одной кибератаки за последние пять лет, причем более двух третей (67,5%) подверглись множественным атакам.

Низкий уровень кибербезопасности часто связан с отсутствием прозрачности в работе IT-технологий, поскольку невозможно управлять тем, что не видно. Большинство компаний (78%) сочли управление электронными устройствами и их безопасностью проблематичным, часто из-за бюрократии со стороны поставщиков оборудования и услуг. Многие не смогли исправить даже те устройства и внести изменения в те технологии, которые они могли видеть. А если исправления удавалось произвести, то это не спасало от кибератак полностью.

Тем не менее, большинство компаний хотят избежать проблем с кибербезопасностью своих медицинских устройств. Для этого они прибегают к облачному хранению данных — 48% опрошенных поддерживают это решение. Это противоречит результатам другого опроса, проведенного компанией Trend Micro, который выявил серьезные проблемы с использованием облачных вычислений, включая проблемы с конфиденциальностью и безопасностью.

При оценке важности кибербезопасности компании уделяли большое внимание соблюдению требований, а не рискам, связанным с безопасностью бизнеса или финансовых потерь. 80% респондентов указали следование нормативным требованиям как основной фактор кибербезопасности. При этом две трети главной опасностью считаютпотерю репутации бренда и только 2,5% обеспокоены программами-вымогателями или финансовыми потерями из-за кибератак.

Понимание правил кибербезопасности не было повсеместным: 40% респондентов заявили, что хорошо в них разбираются; 45% заявили, что их знания в области кибербезопасности достаточны; 15% заявили, что вообще не знают правил. Некоторые компании требовали соблюдение нормативных требований к безопасности на уровне совета директоров, в то время как другие ограничивались только своими юридическими отделами. При наступлении инцидента почти все компании, работающие с медицинским оборудованием, ориентировались на внешнюю помощь.

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