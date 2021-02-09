Киев, 9 февраля 2021, 19:22 — REGNUM О готовящихся учениях НАТО в Одессе сообщил 9 февраля украинский премьер-министр Денис Шмыгаль на пресс-конференции с главой альянса Йенсом Столтенбергом.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Шмыгаль после встречи со Столтенбергом анонсировал свою поездку в штаб-квартиру НАТО, чтобы обсудить там «вступление Украины» в альянс.
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