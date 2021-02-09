Киев, , 18:55 — REGNUM Своевременная доставка китайской вакцины Sinovac от коронавируса на Украину, которую ранее планировали на февраль, может сорваться, сообщает вечером 9 февраля Reuters.

Как говорится в материале, украинская компания «Лекхим», являющаяся официальным импортером Sinovac, попросила власти Украины разрешить отложить первые доставки вакцин от коронавируса до апреля.

Причиной этого называют задержку с получением экспортной лицензии от китайского правительства и более поздним, чем предполагалось, принятием Радой закона о скорой регистрации медпрепаратов.

Кроме того, компания-посредник сообщает, что хотела бы изменить способ измерения установленного коэффициента эффективности вакцины, равного 70%.

ИА REGNUM напоминает, что 30 декабря Украина внезапно подписала контракт на поставку вакцин с китайской компанией Sinovac с объемом поставки 1,9 млн доз. Позже оказалось, что в отдельных странах, например в Бразилии, эффективность вакцины против коронавируса от компании Sinovac составила 50%. В свою очередь, глава украинского минздраваМаксим Степанов заявил, что 50% эффективности — это еще не окончательный результат.

На Украине, согласно заверению властей, массовая вакцинация должна начаться в середине февраля, однако до сих пор неизвестно, какие именно вакцины для этого будут использованы.