Брюссель, , 18:34 — REGNUM Ожидания Брюсселя в отношении Москвы, которая не идёт в ногу с современной демократией, не оправдались, заявил 9 февраля верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в Европейском парламенте.

Боррель «Россия не оправдала ожидания по становлению современной демократии».

Он охарактеризовал отношения между ЕС и Россией как «разочаровывающие» и полные «растущего недоверия». Комментируя свою поездку в Россию, Боррель отметил, что «после её завершения» он «ещё больше обеспокоен».

Теперь, добавил глава европейской дипломатии, Брюссель подошёл к перепутью: руководство ЕС определяется, как дальше строить отношения с Москвой.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, группа депутатов ЕП инициировала отставку Борреля, назвав «унизительным» его визит в Москву 4−6 февраля 2021 г.

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