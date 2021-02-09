Брюссель, 9 февраля 2021, 18:34 — REGNUM Ожидания Брюсселя в отношении Москвы, которая не идёт в ногу с современной демократией, не оправдались, заявил 9 февраля верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в Европейском парламенте.
Он охарактеризовал отношения между ЕС и Россией как «разочаровывающие» и полные «растущего недоверия». Комментируя свою поездку в Россию, Боррель отметил, что «после её завершения» он «ещё больше обеспокоен».
Теперь, добавил глава европейской дипломатии, Брюссель подошёл к перепутью: руководство ЕС определяется, как дальше строить отношения с Москвой.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, группа депутатов ЕП инициировала отставку Борреля, назвав «унизительным» его визит в Москву 4−6 февраля 2021 г.
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