Киев, , 18:20 — REGNUM Украинская журналистка Елена Березовская, в отношении которой Служба безопасности страны начала проверку после ее интервью с депутатом Рады, главой политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктором Медведчуком, покинула страну.

«Да, я покинула территорию Украины», — приводит заявление Березовской издание «Страна».

Также она добавила, что не чувствует вины за свои вопросы, заданные Медведчуку в ходе интервью, после которого СБУ начала проверку.

Согласно источнику, интервью Березовской с Медведчуком вышло на канале «RT Россия». Отмечается, что проверка СБУ была назначена из-за вопроса, который журналистка задала политику: «Не считаете ли вы, что для украинцев было бы лучше присоединиться к России, и это было бы проще и легче?».

«Что касается сути заданного вопроса, то с момента объявления Украиной о суверенитете в 1991 году тема об отношениях с Россией всегда обсуждалась в обществе», — заявила на это журналистка.

ИА REGNUM напоминает, что 7 февраля в СБУ заявили, что информация «по данной личности» (Елене Березовской) «отрабатывается» и «соответствующая правовая оценка ее высказываниям и действиям будет вскоре дана».

2 февраля указом президента Владимира Зеленского по предложению Совнацбеза было заблокировано вещание трех телеканалов «112-Украина», NewsOne и Zik, принадлежащих депутату от «Оппозиционной платформы — За жизнь!» Тарасу Козаку, и именно последствия этого решения было посвящена большая часть интервью.