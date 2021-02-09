Минск, , 17:16 — REGNUM И накаченное средствами западных фондов протестное движение, и сама власть, синхронно и сознательно совершают действия, которые приведут к серьёзному размежеванию между Россией и Белоруссией, заявила 9 февраля ИА REGNUM заместитель председателя молодежного движения Республиканской партии труда и справедливости (РПТС, Белоруссия) Эльвира Мирсалимова.

Оценивая внешнеполитическую речь президента США Джо Байдена, представитель белорусской партии констатировала: «Да, Белоруссию использовали и будут использовать против России. Но, как видим, с антироссийской ролью прекрасно справляется и руководство страны. Обратите внимание на резкие заявления главы белорусского МИДа, на маразматичные предложения закрепления в конституции страны понятия «верховенство госидеологии» и узаконивание «системы пропаганды белорусского образа жизни» и так далее».

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«Белоруссия сама могла бы стать «болевой точкой» для Запада в целом и США в частности, — отметила Мирсалимова. — Для этого достаточно было бы совершить конкретные интеграционные шаги: создание единой с Россией армии, с единым центром командования и принятия решений, согласованность внешнеполитической деятельности, признание Крыма, Абхазии и Южной Осетии и так далее. Чтобы не на словах, а на деле стать западной границей единого во всех ключевых аспектах Союзного государства».

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По мнению Мирсалимовой, «нынешней системе белорусской власти выгодно похоронить интеграцию». Она констатировала: «Игры в независимость крайне зависимой от России маленькой и уязвимой страны не приведут ни к чему хорошему для простых граждан. Удобно балансировать обещаниями и иметь внешнего врага: это отвлекает народ от внутренних проблем и кризисов. Однако такая ситуация не может продолжаться вечно, этими противоречиями обязательно воспользуются».

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