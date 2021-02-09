Париж, , 17:32 — REGNUM Представители коммунистической партии Франции призвали президента страны Эммануэля Макрона обратиться во Всемирную организацию здоровья (ВОЗ) с предложением сделать вакцину от COVID-19 «общественным благом». Об этом во вторник, 9 февраля, сообщает Le Figaro.

Пункт вакцинации в Страсбурге © Claude Truong-Ngoc. Wikimedia Commons

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"Чтобы победить в войне против вируса, мы требуем обратиться во Всемирную организацию здоровья с просьбой скоординировать действия государств и сделать вакцину общественным благом. Не допустим, чтобы кампания по вакцинации была организована частным сектором!» — написал в обращении, адресованном Макрону, глава Коммунистической партии Франции Фабьен Руссель.

«Сейчас против вируса существуют уже несколько вакцин… Нужно как можно скорее организовать их массовое производство, чтобы они были доступны всем народам мира», — говорится в письме.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 9 февраля Макрон также призвал «промышленные компании» ускорить производство вакцин от COVID-19 для помощи «самым бедным странам».

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