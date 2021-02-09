9 февраля 2021 | Время чтения 21 мин

Арташес Гегамян, , 19:12 — REGNUM Вновь взяться за перо меня подвигли искренние отклики на мои последние статьи близких друзей, уже не одно десятилетие проживающих в России, США, Франции, ФРГ, Греции и Болгарии. Причём людей самых разных профессий, работы которых нередко цитируются в авторитетных научных изданиях в области медицины, программирования, пользующихся уважением и популярностью музыкантов, весьма и весьма уважаемых в странах своего нынешнего местожительства бизнесменов. Общее в их откликах в том, что все они, уже обосновавшиеся за рубежом, видят безопасность и процветание своей Родины — Республики Армения (РА) в ещё более тесном союзе с Россией, во вхождении РА в Союзное государство России и Белоруссии. Вспоминая их отклики, в памяти воскресают образы их отцов и дедов, которые внесли неоценимый вклад в Победу в годы Великой Отечественной войны, в развитие и процветание Советской Армении, отстаивание и независимость Арцахской Республики (Нагорно-Карабахская Республика — ред.). Уважаемый читатель, естественно, может ожидать упоминания с моей стороны их имён и фамилий, а также краткого изложения успехов каждого (-ой) из них в своей профессии, что сделает более убедительными мои оценки их сегодняшней позиции, являющей собой блестящий пример высокой гражданственности и любви к своей исторической Родине — Армении. Любви, которая проявляется отнюдь не только речами, но и в конкретной помощи, оказываемой десяткам и сотням людей — своим родственникам, друзьям, соседям, а то и вовсе незнакомым людям. Я их имён не называю по той простой причине, чтобы, как сказал бы известный древнегреческий целитель, врач и философ V—IV вв. до н. э. товарищ Гиппократ, «прежде всего — не навредить» или, как выражается братва с окрестностей кинотеатра «Наири» г. Еревана, обычно цитируя великих мыслителей древности на латыни, «primum non nocere». Чтобы читателям было понятно, что я имею в виду, разъясню. В моих статьях, если быть непредвзятым и объективным, данных в них оценках о тяжелом положении, сложившемся в РА и Арцахской Республике после государственного переворота в Армении в апреле—мае 2018 года я критикую США и коллективный Запад за непосредственное участие (через разного рода соросовских прихвостней, тоталитарных религиозных сект и ревнителей соблюдения прав и свобод ЛГБТ-сообщества, щедро финансируемых коллективным Западом) в осуществлении государственного переворота (далее — Переворота), обернувшегося катастрофой для Армении и Арцаха. Причем мои нелицеприятные коллективному Западу оценки основываются на конкретных фактах, иначе ИА REGNUM не стало бы публиковать эти статьи. Чтобы не выглядеть этаким снобом, в друзьях у которого одни лишь ученые, бизнесмены, музыканты, врачи, сошлюсь на сопереживания двоих из моих соратников по партии «Национальное Единение» Григора Алексаняна и Саака Саакяна. Так вот, в тревожные дни второй Карабахской войны (сентября—ноября 2020 г.) получаю звонок из Степанакерта (столица Арцахской Республики) от Григора, который, казалось бы, в форме военного рапорта докладывает мне (как лидеру партии «Национальное Единение»), что два груженных картофелем «Камаза» доставлены по месту назначения в N-ю воинскую часть Нагорного Карабаха. Уважаемый читатель может задаться вопросом: подумаешь, 8 тонн картофеля отгрузили, а сейчас об этом трубят. Пишу эти строки и невольно на память приходят слова главного героя классического американского вестерна Джона Стёрджеса начала 60-х годов двадцатого века «Великолепная семёрка». Герой этого фильма Крис Адамс, роль которого блестяще сыграл Юл Бриннер, берётся за защиту бедной мексиканской деревушки. После боя с грабителями деревушки гибнут трое из семерых его друзей. Другой из семи героев, Гарри, ценой своей жизни спасает Криса и умирает у него на руках — с улыбкой услышав сладкую ложь о несметных сокровищах, припрятанных в окрестностях этой мексиканской деревушки. Крис убивает и главаря бандитов Кальверу, который, даже уже умирая, так и не способен был понять, почему такой сильный человек, как Крис, решил рискнуть своей жизнью ради «каких-то бедных крестьян». Мотивация действий именитого ковбоя проста, она озвучивается в откровениях Криса: «в моей жизни никогда мне не давали ради защиты чужих жизней всего того, что они имели». Так вот, эти 8 тонн семенного картофеля были всем тем, что Григор и его соседи по селу Арагац Апаранского района могли дать карабахскому фронту, всем тем, что они имели. Чтобы у читателя не сложилось впечатления, что я искусственно приплёл имя другого однопартийца Саака Саакяна из села Арагацаван Арагацотиской области, приведу небольшую выдержку из его телефонного разговора со мной. Так, 10 ноября 2020 года, после принуждения Россией турецко-азербайджанских ястребов и сирийских боевиков-террористов к миру, Саак выехал в Россию на заработки и спустя два-три дня я слышу дрожащий его голос в телефоне. На мой вопрос, не случилась ли беда, после короткой паузы он взволнованным голосом благодарит меня и просит передать слова благодарности друзьям по партии «Национальное Единение» за нашу неизменную приверженность братскому союзу с Россией, за публично выраженную позицию о нашей решимости добиться создания всех политико-правовых условий для вхождения Республики Армения в Союзное государство Российской Федерации и Белоруссии. Далее он рассказал о том радушии и искреннем сопереживании со стороны своих русских товарищей по стройке, которые с первого дня его возвращения в Россию приглашали домой на щи или солянку, при этом осторожно и трепетно интересовались у него, не было ли жертв из числа родных и близких во время второй Карабахской войны. По русской традиции вставанием поминали безвинно убиенных простых воинов, павших армянских воинов, во многом ставших жертвами предательства соросовского отребья, дорвавшегося до власти в результате Переворота, совершенного по тщательно проработанному сценарию стратегов цветных революций с берегов Потомака и Туманного Альбиона.

Празднование дня независимости Армении. Ереван Soghomon Matevosyan

Бои в Карабахе Artsakh Defence Army

Я вовсе не случайно столь подробно пишу об этом, так как опасность развязывания новой войны со стороны турецко-азербайджанской военщины с участием теперь уже и военных из Пакистана достаточно наглядно проявилась в ходе совместных военных учений «Зима-21», начавшихся 1 февраля в провинции Карс (исконно армянский город, отошедший Турции согласно Карсскому договору от 13 октября 1921 года между Армянской, Азербайджанской и Грузинской ССР с одной стороны и Турцией — с другой; заключен при участии РСФСР во исполнение Московского договора между РСФСР и Турцией от 16 марта 1921 года). Чтобы читателям было понятно, о чем идет речь, приведу некоторые выдержки из статьи «Haqqin (Азербайджан): Баку и Исламабад обсудили вопрос проведения совместных учений спецназа», опубликованной 15 января 2021 г. на портале интернет-издания ИНОСМИ.РУ: «15 января министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с новоназначенным чрезвычайным и полномочным послом Исламской Республики Пакистан в нашей стране (Азербайджане — ред.) Билалом Хайе, сообщает Минобороны … На встрече стороны, подчеркивая, что военные связи отвечают интересам обеих стран, сочли важным активизировать усилия в этом направлении. В ходе обсуждений состоялся обмен мнениями по проведению совместных военных учений с привлечением различных видов войск, в том числе сил специального назначения Азербайджанской армии, Вооруженных сил Пакистана и Турции, организации взаимных визитов военнослужащих в целях обмена опытом, а также по ряду других вопросов. Министр обороны поблагодарил народ и государство Пакистана за гуманитарную помощь, оказанную нашей стране (Азербайджану — ред.) и за постоянную поддержку правого дела Азербайджана на международной арене (в представлении азербайджанских ястребов, 10 истребителей JF-17 Thunder («Гром»), с десяток учебных самолётов «супер Мушак», оснащение сухопутных войск, военно-морских сил и внутренних войск касками, дымовыми шашками и другим военным снаряжением — всё это относится к категории «гуманитарная помощь», — А. Г.)».

Вместе с тем замечу, что создание военно-стратегического союза «Турция — Азербайджан — Пакистан» — вопрос самого ближайшего будущего. Однако это тема отдельного глубокого исследования со стороны компетентных в этих вопросах специалистов военного дела и знатоков в области геополитики.

Уважаемый читатель вполне резонно может задаться вопросом, а именно: а чем обусловлены мои тревоги относительно вполне реальной возможности развязывания турецко-азербайджанской военщиной войны теперь уже против Армении? Ведь Россия и Турция достигли соглашения по совместному центру по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе, и персонала в нем будет от двух стран поровну, о чём 1 декабря 2020 г. сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. Да, такой центр создан и до сего дня функционирует. Однако в этой связи хотелось бы сослаться на некоторые оценки на сей счет, опубликованные в авторитетном американском издании Foreign Policy в статье «10 конфликтов, за которыми стоит следить в 2021 году», где отмечается высокий риск «неожиданной конфронтации» в зоне пересечения российско-турецких интересов на Южном Кавказе. Я не стану приводить подробности из этой статьи, которые при сопоставлении с другими публикациями на эту же тему в своей совокупности, особенно в наши дни, склоняют к выводу, что Турция под правлением султана Реджепа Эрдогана развяжет очередную кровавую бойню в регионе Южного Кавказа. К развязыванию нового кровопролития будут подстрекать как новое руководство США, так и русофобские власти Великобритании. Для этого достаточно ознакомиться с первой речью Джо Байдена в должности президента США, посвященной внешней политике, с которой он выступил в Государственном департаменте Соединенных Штатов. Приведу лишь отдельные выдержки из его выступления: «Я ясно дал понять президенту Путину, в отличие от моего предшественника, что дни, когда США будут сдаваться перед лицом агрессивных действий России — вмешательства в наши выборы, кибератак, отравления своих граждан, — прошли. Мы будем без колебаний заставлять Россию платить (за эти действия) и будем защищать свои жизненные интересы». Далее, в неоколониалистских традициях суверена однополярного миропорядка президент США проявил умилительную заботу о гражданах России (читай: агентов влияния и проплаченных грантоедов, именуемых нынче не только в России, но и в ближнем зарубежье — навальнятами). «Навальный, как и все граждане России, имеет права в соответствии с российской Конституцией. Он (Навальный — А. Г.) стал жертвой из-за разоблачения коррупции и должен быть немедленно освобожден без каких-либо условий (видать, сказав такое, он вырабатывал командирский голос, как и десятилетний герой из трогательного и блестящего фильма «Офицеры», поставленного режиссером Владимиром Роговым, — курсант военного училища Иван Трофимов. Не обидеть бы этим сравнением чувства более 50 миллионов советских зрителей, которые без волнения и слёз не могли смотреть этот фильм, преисполненные чувства гордости за столь правдивое раскрытие образов советских, русских офицеров). Усилия России по подавлению свободы выражения мнений и мирных собраний вызывают глубокую озабоченность (понять Дж. Байдена можно, особенно на фоне нежного и ласкательного отношения американских властей, проявленного 6 января т. г. в отношении своих граждан, выражающих свой протест в храме американской демократии — в здании Капитолия — А. Г.) у нас и международного сообщества (видимо, Дж. Байден имел в виду граждан Нидерландов, ФРГ, Великобритании и др. — А. Г.)», — отметил новый президент США.

Джо Байден выступает с речью в Государственном департаменте U.S. Department of State

Думается, что после вышеизложенного и принятия соответствующих конституционно-выверенных решений со стороны судебных инстанций Москвы не приходится сомневаться, что усилия коллективного Запада будут нацелены на планомерное и системное расшатывание российской государственности. Следует ожидать, что в арсенале действий коллективного Запада и их разрушительного авангарда — стратегов цветных революций еще более активизируются усилия по созданию зоны нестабильности по всему периметру границ Российской Федерации. Почему я упомянул о коллективном Западе. Так ведь об этом открыто заявил в своей речи Дж. Байден: «Мы не можем сделать это в одиночку. Этому и были посвящены его (Байдена — А. Г.) первые телефонные разговоры с лидерами стран — ближайшими друзьями Америки — Канады, Мексики, Великобритании, Германии, Франции, Японии, Южной Кореи и Австралии, а также с НАТО. Чтобы переформировать привычки к сотрудничеству и восстановить мускулы демократических союзов, атрофированные после четырех лет пренебрежения и злоупотреблений».

У власть предержащих Армении выступление американского президента не могло не вызвать умиления. Ведь президент также сказал, что он опубликует меморандум о защите ЛГБТ-сообщества во всем мире.

Наконец-то на Западе поняли и оценили сострадательную и легкоранимую душу Никола Воваевича, «народного премьера» Армении, ревностного защитника ЛГБТ-сообщества, одной из влиятельных опор его же власти. Прозорлив же наш Никол Воваевич, себя любимый, ласково именуемый в народе Николом — предателем. И было вполне ожидаемо, что после инаугурации Дж. Байдена заметно активизировалась разного рода околополитическая шушера, щедро финансируемая из-за бугра. Я не стану приводить выдержки из гнусных статей соросовского отребья, чтобы не тиражировать эту русофобскую гниль, а куда важнее — не дать информацию для размышления подлинным авторам набирающей силу новой волны информационной войны в Армении. При анализе содержания публикаций, теле‑ и радиорепортажей в их совокупности четко вырисовываются целевые установки проводимой со стороны самого разного рода массмедиа (которых объединяет лишь финансирование из фонда Сороса «Открытое общество — Армения» и подобных подрывных организаций Запада), как-то: стремление еще более углубить раскол в армянском обществе, а также нескрываемые попытки николвоваевической продажной камарильи отвести внимание граждан Армении и Нагорного Карабаха от фактов, разоблачающих их предательские действия во время второй Карабахской войны, на некие внешние враждебные силы. Более того, их злонамеренность и кощунство доходят до того, что в информационное поле вбрасываются изначально мерзкие обвинения в адрес союзнической и братской России, которая якобы могла не допустить развязывания азербайджано-турецкими ястребами войны против Нагорного Карабаха. При этом тщательно замалчиваются прямые предупреждения, в частности со стороны Генерального секретаря ОДКБ Станислава Зася, сделанные за два месяца до начала военных действий. На этом фоне уже не приходится говорить о статьях вашего покорного слуги, уважаемый читатель, в которых четко обосновывалась неизбежность развязывания Турцией и Азербайджаном войны. Не стану повторяться, так как об этом подробно было написано в статье «Пашинян у власти — неизбежная война на Кавказе», опубликованной 27 января т. г. ИА REGNUM. На этом фоне было вполне ожидаемо, что сподвижники Никола-предателя 8 февраля т. г. по итогам встречи 7 февраля т. г. Никола Воваевича с парламентской фракцией «Мой шаг» заявили о том, что в РА нет общественного запроса по проведению внеочередных выборов в Национальное Собрание РА, о чём до этого неоднократно заявлял сам Пашинян. Было также отмечено, что парламентское большинство (фракция «Мой шаг») продолжает поддерживать опубликованную ранее Николом-предателем дорожную карту, которую он представил после окончания второй Карабахской войны и рассчитанную реализовать мероприятия по преодолению последствий Карабахской войны до июня 2021 года. В этой связи хотелось бы привести выдержку из статьи, опубликованной в рупоре антироссийской пропаганды в РА, интернет-издании 1in. am, под заглавием «Роберту Кочаряну дают время или его загоняют в тупик?», 8 февраля т. г.: «В то же время примечательно, что сигнал из «Моего шага» звучит из заявления Роберта Кочаряна (второго президента РА — ред.) о внеочередных выборах, так сказать, из противоречивых и бурных дискуссий «шестерки» (имеется в виду шести партий, входящих в оппозиционное движение 17 партий — А. Г.) 17-ти, а также на фоне визита Роберта Кочаряна в Москву, откуда он объявил о возврате в большую политику, в контексте участия в парламентских выборах, так сказать, перспективы второго полюса … В то же время протокол встречи «Моего шага» и Пашиняна, по сути, приводит к тому, что правящая сила вынуждает радикальную оппозицию проявлять большую активность на улицах. Является ли причиной этого то, что в последние два-три месяца эта оппозиция не получила такой поддержки на улицах, которая существенно изменила бы политическую ситуацию, более того, заставила бы пойти в отставку премьер-министра?». Согласитесь, уважаемый читатель, что в сказанном есть довольно-таки убедительная логика. Настораживает лишь одно — а в чем, собственно, интерес этого русофобского интернет-издания, где здесь второе дно шпионских страстей-мордастей? Скажу больше, автор (а может, авторы) статьи, который подписывается «Арам Аматуни», на протяжении ряда лет выделяется своим профессионализмом в подаче материала. Другой вопрос, кому эти материалы служат, что в нашем случае не является секретом — ЦРУ США. Далее он продолжает: «Соответственно, правящая партия (имеет в виду «Гражданский договор», руководимый Н. Пашиняном — А. Г.) толкает радикальную оппозицию на поле, где она уже потерпела неудачу и пытается больше вымотать перед выборами или перегруппировать, чтобы уладить внутренние разногласия до избирательного процесса, в контексте перспективы так называемой биполярной логики, на которую намекнул Роберт Кочарян в интервью со «Спутником» в России?».

Никол Пашинян Иван Шилов © ИА REGNUM

Я не стану далее анализировать эти выкладки автора, ибо в случае объективности моего анализа и его озвучивания тактика поводырей Никола Воваевича будет незамедлительно изменена. Вместе с тем бросается в глаза та данность, что вся, скажем так, оппозиционная пресса, персональные страницы в Facebook буквально перенасыщены публикациями и всевозможными хвалебными анализами интервью Роберта Кочаряна «Спутнику». В сознание неискушенных читателей хотят вдолбить якобы непреложную истину о том, что предстоящие баталии в политическом пространстве РА будут между Пашиняном и Кочаряном вкупе с их командами. Это не может не импонировать сторонникам Роберта Седраковича. Ведь после государственного переворота все массмедиа, контролируемые его сподвижниками, своей каждодневной работой в поте лица добивались именно замалчивания выступлений любого неподконтрольного им политика, пусть и более жесткого оппонента Николу-предателю, чем Роберт Седракович, а уж тем более значительно менее уязвимого со стороны властей РА. Их задача была сколь примитивна, столь и враждебна интересам армянской государственности. Беда в том, что они уверовали в безальтернативность своей подобной тактики, которая в силу ее выявления со стороны властей, на что хватило даже их интеллектуального убожества, может свести на нет даже самые востребованные, жизненно важные для армянской государственности начинания и движения, к примеру — за вхождение Армении в Союзное государство. Но самое главное, по моему глубокому убеждению, в другом, а именно: в консолидации всех здоровых политических сил армянского общества с целью формирования третьего политического полюса в РА, способного залечить всё ещё кровоточащие раны армянского народа. Народа, который вследствие системной подрывной работы стратегов цветных революций искусственно был разделен на «черных» и «белых», революционеров и реваншистов, что в конечном итоге привело к Карабахской катастрофе. Надо честно поразмыслить над тем, а насколько морально причислять к «чёрным», независимо от того, кто, кого и к какой категории относит, тех наших сограждан, мужья, сыновья, отцы и дети которых пали смертью храбрых на полях сражений в Карабахской войне. И это мерзкое упоминание в статье о возможных действиях «в контексте перспективы так называемой биполярной логики» (то есть нового витка разделения армянского общества), как раз и созвучно стратегии идеологов разрушения армянской государственности. Думается, что на этом фоне, собственно, следует рассматривать и суть статьи «Роберту Кочаряну дают время или его загоняют в тупик?». Уверен, что здесь будет весьма и весьма к месту напомнить читателям высказывания Персидского царя Дария I из династии Ахеменидов (522−486 годах до н. э.), который изрёк: «Армян нельзя победить, армян можно только разделить». Любителям же крылатых выражений европейского происхождения напомним высказывания Гая Юлия Цезаря (100−44 гг. до н. э.) на эту же тему: «Когда армяне хватают друг друга за руки и плечом к плечу топчут землю под звук своих барабанов и абрикосовых инструментов (армянский дудук — А. Г.), скорее колонны моего дворца превратятся в пылинки, чем их будет возможно остановить».

Согласитесь, уважаемый читатель, что слова этих, бесспорно, исторических личностей звучат особенно актуально в наши дни. Пусть не покажется излишне радикальным, но в наши дни сплочение и консолидация армянской нации — спасение армянского государства. Альтернатива этому — его погибель. Причём речь отнюдь не идёт о сплочении армянской нации вокруг той или иной личности. Времена «робин гудов» от политики давно канули в лету. В наши дни ведется ожесточенная гибридная война между глобалистами, вновь пришедшими к власти в США, и коллективным Западом с одной стороны и сторонниками установления справедливого многополярного миропорядка, за реализацию которого взялись политики мирового масштаба, которые прекрасно осознают новые вызовы эпохи глобализации, угрозы международной безопасности. Речь в первую очередь о президенте России Владимире Владимировиче Путине, который впервые после 12-летнего перерыва, 27 января т. г. (в режиме онлайн), выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Вдумаемся в слова Президента России: «Ситуация может развиваться непредсказуемо и неуправляемо. Если, конечно, не предпринимать ничего для того, чтобы этого не случилось. Тем более, есть вероятность столкнуться с настоящим срывом в мировом развитии, чреватым борьбой всех против всех».

Вместо послесловия. Когда статья была написана, она все же показалась мне в чём-то незавершенной, и на память пришло одно из моих выступлений на 24-й Ежегодной сессии Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, проходившей 13−15 октября 2013 года в Будве (Черногория). В повестке заседания было и обсуждение вопроса о положении в Сирии, и о противодействии терроризму и транснациональным угрозам в пространстве ОБСЕ. В одном из выступлений на этой сессии я призвал своих коллег по ПА ОБСЕ к справедливости и соглашению с той простой истиной, что если по-честному, то Нобелевскую премию мира в 2013 году следовало бы присудить Президенту России Владимиру Путину, инициатору ликвидации Сирией арсеналов химического оружия, а не «инструменту» ООН, осуществлявшему мониторинг этого разоружения. Речь об Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) — международной организации, созданной 29 апреля 1997 года при поддержке ООН и в 2013 году награжденной Нобелевской премией мира. Помнится, что мое предложение было принято коллегами из ПА ОБСЕ в целом с одобрением, так как не последовало ни одного выступления против этого предложения. Примечательно и то, что делегация Федерального Собрания РФ не принимала участия на этой сессии, более того — бойкотировала её из-за невыдачи въездной визы члену делегации РФ в ПА ОБСЕ, депутату Госдумы из Республики Крым. А вспомнил я эту историю потому, что и в наше крайне тревожное время президент России Владимир Владимирович Путин 10 ноября 2020 года, проявив исключительную политическую волю, заставил турецко-азербайджанских кровожадных воителей совместно с сирийскими наемниками-террористами прекратить войну в Нагорном Карабахе. Население Арцахской Республики было спасено от Геноцида.

Российские сапёры разминируют территорию. Нагорный Карабах mil.ru

Думается, что люди доброй воли, будь то в Европе, США или Канаде — повсюду на планете Земля, кто хотя бы мало-мальски сведущ о событиях, происходящих на Южном Кавказе, да и на востоке Украины, в ДНР и ЛНР, в Приднестровье, прекрасно осознают, что фактор России, президента РФ Владимира Путина — это гарантия предотвращения масштабного кровопролития, подстрекаемого глобалистами. И на стороне В. В. Путина благословление сотен и сотен тысяч христиан и мусульман, которые прекрасно понимают, кто на самом деле достойный и непререкаемый кандидат на присуждение Нобелевской премии мира. И как в одном из откликов на мою статью записала близкая нашей семье умная и к тому же красивая женщина, именитый терапевт, ныне проживающая на берегах того же самого Потомака: «Ваши слова да Богу в уши». Что же, надежда на торжество справедливости бессмертна.