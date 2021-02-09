Киев, , 17:08 — REGNUM Существует много сомнений относительно тех методов, которые сегодня применяются действующей властью Украины в отношении оппозиционных телеканалов страны.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил сегодня, 9 февраля, член национального совета по вопросам телевидения и радиовещания в 2015—2020 гг. Сергей Костинский, комментируя последние события в стране.

Эксперт подчеркнул, что «безусловно приветствует» ход мыслей президента Владимира Зеленского и его команды о том, что с «пророссийскими речами» нужно бороться категорически, но при этом у него есть много сомнений относительно тех методов, которые применяются для решения проблемы.

«Дело в том, что санкции Совнацбеза — это такой инструмент, который может быть использован только один раз. Если рано или поздно в Верховном суде Украины или Европейском суде по правам человека это решение будет опровергнуто, и господин Медведчук получит положительное решение Европейского суда в свою пользу, то СНБО больше не сможет, в том числе по политическим мотивам, принимать подобные решения ни против телеканалов Медведчука, ни против других пророссийских телеканалов», — сказал Костинский.

По его мнению, соответствующие инструменты должны использоваться как крайняя мера с пониманием того, что должна быть подготовлена очень серьезная правовая позиция.

«Сейчас я вижу, что те ответственные органы государственной власти, регулирующие органы, которые, в первую очередь, должны быть задействованы для того, чтобы навести порядок в информационной сфере — они не отработали свою повестку. И, соответственно, не было либо политической воли, либо они были некомпетентны, либо… я не знаю, что это было. И когда задействуется последний инструмент для того, чтобы прекратить всю эту работу — я вижу, что это конъюнктура, политическая конъюнктура. Изменилась, например, администрация президента США. Я думаю, что это может быть один из факторов, когда нужно понравиться новому президенту США», — добавил специалист.

Он отметил, что также объяснением ситуации с телеканалами может быть наслоение многих факторов, в том числе и сговор с частью команды «Оппозиционной платформы — За жизнь» для того, чтобы отдать предпочтение кому-то из конкурентов Медведчука.

«Нанесен удар якобы по империи Медведчука. Но, я утверждаю, это решение не представляет проблемы для Медведчука. Проблема гораздо шире, телеканалов, осуществляющих пророссийское вещание, гораздо больше. И вопрос: Будут ли задействованы какие — то инструменты», — резюмировал Костинский.

ИА REGNUM напоминает, что 2 февраля Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против народного депутата от ОПЗЖ и соратника Виктора Медведчука Тараса Козака, что привело к блокированию работы трех телеканалов, которыми владеет парламентарий. Президент подписал указ на основании соответствующего решения Совнацбеза Украины, принятого ранее в тот же день. Оппозиция считает, что санкции были наложены с многочисленными юридическими нарушениями и готова оспорит решение власти в судах, в т.ч. европейских.