Варшава, , 17:03 — REGNUM Пресс-секретарь президента Польши Блажей Спихальский на своей странице в Twitter подвел итоги саммита лидеров «17+1», в рамках которого встретились лидеры стран Центральной Европы и Китая.

По словам Спихальского, во время своего выступления на саммите польский лидер Анджей Дуда заявил, что Польша, как и большинство стран региона, видит необходимость в более широком экономическом сотрудничестве с Китаем, в частности, улучшения условий для выхода польских товаров рынок КНР.

«Он ожидает шагов на встречу в этом направлении от Пекина», — говорится в сообщении.

В частности, Дуда предложил китайской стороне продумать насчет программы «ускоренный путь в Китай» для польских предпринимателей, которая могла бы облегчить деятельность бизнесменов из Польши на территории КНР. Он напомнил, что подобные программы действуют с рядом стран Ближнего Востока.

«Президент также выразил надежду, что в ближайшее время будет увеличен товарооборот между Варшавой и Пекином. Он выразил уверенность, что у Польши есть потенциал для увеличения экспорта в Китай, особенно в сфере агропродовольственных товаров», — заключил Спихальский.