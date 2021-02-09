Казань, , 16:54 — REGNUM На специальные избирательные счета всех кандидатов на должность президента Татарстана в прошлом году было перечислено 58,2 млн рублей. Об этом на заседании бюджетного комитета Госсовета 9 февраля заявил председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев, сообщает пресс-служба парламента.

«Поступили средства на общую сумму 58,2 млн рублей, в том числе 56,1 тыс. рублей — с нарушениями установленного порядка, которые были выявлены вовремя в процессе формирования и возвращены гражданину, осуществившему данное пожертвование», — цитирует докладчика «Татар-информ».Кондратьев уточнил, что общая сумма включала собственные средства кандидатов — 385 тыс. рублей; средства политических партий, выдвинувших кандидатов, — 57,6 млн рублей; пожертвования граждан — 100 тыс. рублей и юридических лиц — 106,7 тыс. рублей.

Глава ЦИК отметил, что общая сумма расходов на проведение избирательной кампании всех кандидатов составила около 56,6 млн рублей, или 97,3% средств, поступивших в избирательные фонды. Основные расходы были связаны с финансированием предвыборной агитации. На эти цели кандидатами было затрачено 35,7 млн рублей, или 63,1% от общей суммы расходов.

Средства в размере 1 млн 485 тыс. рублей, оставшиеся после выборов на избирательных счетах двух кандидатов, возвратили гражданам и юрлицам, внесшим добровольные пожертвования.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, победу на выборах главы республики одержал Рустам Минниханов («Единая Россия»), за которого проголосовало 83,27% избирателей. Альмир Михеев («Справедливая Россия») получил поддержку 4,93% избирателей,Альфред Валиев(«Коммунисты России») набрал 4,64% голосов избирателей, Олег Коробченко (Партия Роста) — 3,58% голосов избирателей,Владимир Сурчилов(ЛДПР) — 2,84% голосов избирателей. Расходы на подготовку и проведение выборов главы Татарии составили 304 млн 383 тыс. рублей.

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