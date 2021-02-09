Бишкек, 9 февраля 2021, 16:54 — REGNUM Представителей СМИ обманом заставили покинуть зал, в котором проходило заседание по уголовному делу, возбужденному против бывшего заместителя председателя таможенной службы Киргизии Райымбека Матраимова, пишет «24.kg».
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Судья Гульзат Дыйканбаева попросила представителей прессы выйти из зала суда, сославшись на желание перенести процесс в более просторное помещение.
В течение 20 минут журналисты ждали, когда их пригласят в другой зал заседаний, но в итоге участники судебного процесса закрыли дверь на ключ и отказались впускать представителей прессы.
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