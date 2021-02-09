Бишкек, , 16:35 — REGNUM Бывший заместитель председателя госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями Киргизии Эмиль Жамгырчиев выплатил в пользу государства 20 млн сомов (17,5 млн рублей), передают киргизстанские СМИ.

После этого прокуратура подала ходатайство в суд, который в итоге решил сменить ему меру пресечения с содержания под стражей в следственном изоляторе госкомитета нацбезопасности на домашний арест.

ИА REGNUM напоминает, что осенью 2019 года в генеральную прокуратуру Киргизии обратился местный бизнесмен, пожаловавшийся на замруководителя финансовой полиции Эмиля Жамгырчиева и замглавы аппарата правительства Бакыта Калмуратова.

По словам предпринимателя, эти чиновники вымогали у него взятку в размере $50 тысяч (более 3,7 млн рублей по текущему курсу) за то, чтобы не возбуждать против него уголовное дело о контрабанде утиного филе.

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