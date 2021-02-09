Белград, , 16:28 — REGNUM Суть политики США по отношению к России, анонсированной президентом Джо Байденом, можно коротко описать двумя словами — агрессия и деструкция. Такое мнение ИА REGNUM высказал научный советник Института политических исследований (Белград) Зоран Милошевич.

Напомним, Джо Байден 4 февраля произнес в Госдепартаменте США речь, в которой обозначил внешнеполитические приоритеты своей страны. Он отметил, что США уже не будут закрывать глаза на «агрессивные действия России», и заставят ее «заплатить за все».

Милошевич считает, что в обозримом будущем США попытаются нанести удар всем институтам российского государства, включая Русскую православную церковь.

«Церковный раскол, который произошел на Украине, теперь может приобрести новый импульс — США будут скорее всего оказывать давление на небольшие православные церкви и требовать от них признать раскольническую церковь на Украине как каноническую. В самой России Америка будет поддерживать неправительственный сектор и те средства массовой информации, которые действуют против интересов страны», — полагает Милошевич.

Сербский эксперт отметил, что Байден неоднократно касался в своей речи излюбленного Западом понятия демократии. По мнению Милошевича, несмотря на развернутое толкование этого понятия, которую Запад предлагает миру, для самых США демократия является лишь инструментом геополитики.

«Запад во главе с США забрал монополию над термином «демократия», и сам решает, какое государство является демократическим, а какое нет. И если США говорят, что в каком-то государстве нет демократии, то это значит, что пришла пора сменить ее власти и привести на это место своих ставленников», — рассказал Милошевич.

По словам эксперта, Байден своей внешнеполитической речью открыл новый путь конфронтации в международных отношениях.

«К сожалению, пока Байден на президентском посту в США, человечество не будет иметь шанс спокойно развиваться. Можно сказать, что оно будет спать с одним открытым глазом», — считает Милошевич.

При этом он добавил, что Россия должна готовиться к длительной борьбе, в которой ей придется прилагать максимум усилий для защиты своих государственных институтов.

«Когда поднялся шум вокруг «дворца Путина», мне все это, к сожалению, напомнило кампанию в западных СМИ, известную как «Инцидент в Рачаке», которая послужила предлогом для бомбардировок СР Югославии. Запад, прежде чем начать действовать против властей какой-то отдельной страны, сначала делает какой-то громкий медийный вброс. Я вижу, что в России существуют сильные СМИ, которые действуют против собственной страны и народа. Очевидно, что Запад не оценил добрую волю России. Время иллюзий прошло. Россия должна протрезветь и решительно реагировать в последующем периоде, который точно не будет периодом мирного сосуществования США и России. Это будет драка, может быть скрытая, но все-таки драка», — подытожил Зоран Милошевич.