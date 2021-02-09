Бологое, Тверская область, , 16:25 — REGNUM Учения стратегических ракетоносцев Ту-95МС и истребителей Су-35С состоялись в Тверской области, сообщили 9 февраля в пресс-службе Западного военного округа.

Звено Су-35С совершило вылет с аэродрома Хотилово (авиабаза 20 км южнее города Бологое, Тверская область), сопроводив турбовинтовые стратегические ракетоносцы Ту-95МС. Ракетоносцы поднялись в воздух в Саратовской области — с авиабазы ВКС РФ.

Экипажи Су-35С отработали сложный групповой пилотаж вместе с Ту-95МС. Кроме того, состоялся учебный воздушный бой. По окончании манёвров самолёты вернулись на аэродром постоянного базирования.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ракетоносцы Ту-95МС проходят модернизацию. Ту-95МС считается самым скоростным в мире турбовинтовым серийным самолётом-ракетоносцем.

Ту-95МС, как и стратегические ракетоносцы-бомбардировщики Ту-160, входят в воздушную компоненту ядерной триады России.

Предназначены Ту-95МС для поражения с помощью ядерного оружия наиболее важных целей в удалённых районах и в глубоком тылу. Этот тип самолётов является носителем крылатых ракет большой дальности Х-55 как в ядерном, так и обычном оснащении.

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