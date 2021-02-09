Бишкек, , 16:08 — REGNUM Балбак Тулобаев покинул пост исполняющего обязанности мэра столицы Киргизии. Об этом стало известно в ходе проходившего сегодня, 9 февраля, совещания в Бишкекском муниципалитете.

По официальной версии, озвученной городскими властями, он уволился по собственному желанию.

Вместо него должность и. о. главы столичной мэрии назначили Эрмека Нургазиева — бизнесмена, учредителя нескольких строительных фирм и владельца элитного коттеджного городка на побережье озера Иссык-Куль.

Однако позднее в ряде киргизстанских СМИ появилась информация о том, что Нургазиева уже успели снять с должности мэра Бишкека из-за резко негативной реакции горожан на его назначение на этот пост.

В администрации президента Киргизии прокомментировали сложившуюся ситуацию, сообщив о том, что глава государства Садыр Жапаров учел мнение общественности и озвучил в соцсетях свое мнение по вопросу, связанному с и. о. мэра столицы Эрмеком Нургазиевым.

«Вместе с тем отмечаем, что окончательное кадровое решение будет приниматься премьер-министром», — подчеркивают в администрации президента.

Официального подтверждения или опровержения информации о том, что глава правительства Киргизии уже уволил Эрмека Нургазиева, пока нет.

ИА REGNUM напоминает, что Эрмек Нургазиев является фигурантом сразу нескольких уголовных дел — трех по фактам мошенничества и одного по факту нападения на адвоката Ольгу Новохатскую, представляющую интересы застройщика, который в результате махинаций лишился свыше полумиллиона долларов.