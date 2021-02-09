Токио, , 16:06 — REGNUM Посол Индонезии в Японии Хери Ахмади провел встречу с губернатором префектуры Кумамото Кабасима Икуо, сообщает Sindonews.

В ходе встречи была достигнута договоренность о сотрудничестве между Бали и префектурой Кумамото.

Посол выразил признательность за сотрудничество между префектурой Кумамото и провинцией Бали в области сельского хозяйства и образования.

«Мы работаем над расширением сотрудничества между Бали и Кумамото в области торговли и туризма», — заявил посол Индонезии в Японии.

Губернатор Кумамото заявил, что в настоящее время префектура сотрудничает с Японским агентством международного сотрудничества для реализации различных проектов сотрудничества с провинцией Бали.

Как сообщало ИА REGNUM, посол Китая в Индонезии Сяо Цянь заявил, что отношения между странами стали более тесными.

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