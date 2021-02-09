Луганск, , 16:05 — REGNUM Боевики ВСУ в состоянии алкогольного опьянения подрались, одному сломали рёбра и ключицу, сообщил 9 февраля журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Боевики украинских националистических формирований Mvs.gov.ua

Инцидент произошёл в районе населённого пункта Мироновский на одном из наблюдательных пунктов 11-го батальона 59-й бригады. Один из украинских военных праздновал день рождения, во время праздника возникла драка.

Один из участников драки получил перелом ключицы и рёбер, о чём стало известно в батальонном медпункте.

Кроме того, колото-резанную рану получил в другой пьяной драке солдат ВСУ из 3-го батальона 14-й механизированной бригады. Это произошло в районе населённого пункта Крымское.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на линии разграничения в ЛНР накануне, 8 февраля, два боевика ВСУ дезертировали после того, как попались начальству в состоянии алкогольного опьянения.

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