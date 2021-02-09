Афины , , 18:54 — REGNUM Министр здравоохранения Греции Василис Кикилиас намерен обратиться к Экспертному комитету министерства здравоохранения с просьбой обсудить введение локдауна образца марта 2020 года. Об этом он заявил на телеканале OPEN 9 февраля.

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Такую блокировку министр предлагает предусмотреть на тот случай, если в течение недели заболеваемость COVID-19 продолжит расти.

«В течение 11 месяцев мы вели неравную борьбу с коронавирусом, и нам это удалось. Сейчас мы ведем битву со временем. То есть пока мы не привьем 60−70% населения. Поэтому я думаю, что очень важно, чтобы мы шли по правильному пути. Мы не имеем права делать ничего меньшего, чем того требует необходимость», — говорит министр.

Он подчеркивает, что если эпидемиологическая ситуация не пойдет на улучшение, он будет рекомендовать правительству «более короткую, но более жесткую горизонтальную меру». Кикилиас объяснил, что имеет в виду локдаун, подобный тому, что был в стране в марте прошлого года, — чтобы взять ситуацию под контроль.