Тбилиси, , 15:58 — REGNUM Большинство депутатов парламента Грузии от оппозиционных партий, объявивших бойкот законодательному органу, на самом деле хотят быть в парламенте. Об этом в эфире телеканала «Рустави 2» рассказал 9 февраля один из лидеров оппозиционной партии «Гирчи» Александр Раквиашвили.

Представители оппозиционных партий провели ряд консультаций, выступая против правящей партии «Грузинская мечта». Раквиашвили заявил, что узнал в ходе бесед основные настроения в оппозиции. По его мнению, в парламент готовы войти даже члены самой крупной оппозиционной партии «Единое национальное движение».

«У нас было общение практически со всеми, мы знаем, что большинство из них действительно хотят быть в парламенте. Мы это увидим. В конце концов, войдут несколько человек из «Национального движения», — сказал Раквиашвили.

Напомним, в Грузии в ноябре 2020 года лидеры оппозиционных партий заявили, что прошедшие в стране парламентские выборы были «сфальсифицированы». В парламент от оппозиции вошли только шесть депутатов от оппозиции, а подавляющее большинство подало заявления о сложении полномочий.

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