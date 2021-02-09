Москва, , 15:48 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект о компенсации морального вреда за нарушение трудовых прав, передает корреспондент ИА REGNUM 9 февраля.

Устанавливается, что при наличии спора о компенсации морального вреда, причиненного работнику вследствие нарушения его трудовых прав, требование о такой компенсации может быть заявлено в суд одновременно с требованием о восстановлении нарушенных трудовых прав либо в течение трех месяцев после вступления в законную силу решения суда, которым эти права были восстановлены полностью или частично.

Инициатива разработана правительством РФ в рамках реализации постановления Конституционного суда.

Минтруд напомнил, что подавать иск в суд о восстановлении нарушенных трудовых прав надо в течение трех месяцев со дня, когда о таком нарушении стало известно. По спорам об увольнении — в течение одного месяца со дня вручения копии приказа об увольнении, выдачи трудовой книжки или предоставления сведений о трудовой деятельности.