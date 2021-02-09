Москва, , 15:42 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект, уточняющий правила транспортировки отходов в зависимости от класса опасности, передает корреспондент ИА REGNUM 9 февраля.

Мусоровоз Tiia Monto

Регулируются требования к перевозу такого вида грузов, как отходы всех классов опасности, с учетом транспортного законодательства и особенностей законодательства в области обращения с отходами, что поспособствует гармонизации законодательства в указанных сферах.

Определение понятия «транспортирование отходов» было доработано с учетом особенностей транспортного законодательства, в него было внесено уточнение видов транспорта, осуществляющих перевозки отходов. В связи с этим внесение в федеральный закон предложенной формулировки по дополнению понятия «транспортирование отходов» приведет к тождеству терминов «перевозка грузов» и «транспортирование отходов».

Одновременно вводится маркировка транспортного средства, перевозящего отходы, специальным отличительным знаком, соответствующим определенному классу опасности отходов в зависимости от степени негативного воздействия на окружающую среду. Маркироваться будет и водный, и железнодорожный транспорт.

«Маркировка мусоровозов потребует дополнительных средств. Мы против того, чтобы эти траты включались в тариф», — отметил глава комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов («Единая Россия»).

Он также обратил внимание на то, что мусор будет исчисляться весом, а не кубометрами, как это происходит сейчас, вместе с тем контейнеры не оборудованы измерительными приборами.

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