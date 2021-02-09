9 февраля 2021 | Время чтения 4 мин

Президент США Джо Байден намерен изменить доставшееся ему на Ближнем Востоке от Трампа геополитическое наследство, «когда образовавшийся вакуум силы стали заполнять Турция и Россия». Не исключено, что он будет пытаться разыгрывать турецкую карту с Россией, чтобы зажать Анкару между Вашингтоном и Москвой, или действовать комбинированно, одновременно ведя игру с Россией и Ираном.

Станислав Тарасов, , 18:42 — REGNUM



Реджеп Тайип Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

В Анкаре ждали звонка от нового президента США Джозефа Байдена или того, что он включит Турцию в первую пятерку стран, которые намерен посетить с визитом в первую очередь. Ни того, ни другого не произошло. Состоялся лишь телефонный разговор между официальным представителем президента Ибрагимом Калыном и главой Совета национальной безопасности США Джейком Салливаном.

Согласно сведениям турецкого правительственного агентства Anadolu, стороны обсуждали «старые» проблемы — Сирию, Ливию, Восточное Средиземноморье, Кипр, С-400. Правда, добавилась и новая — Нагорный Карабах. При этом Анкара отыгрывала прежний сценарий. По словам Калына, речь шла «о необходимости совместных усилий для урегулирования текущих разногласий между двумя странами, включая закупку Турцией российских систем С-400 и поддержку Соединенными Штатами курдских ополченческих группировок на севере Сирии». Так же действовал и Салливан, переводя диалог в плоскость «намерений администрации укреплять трансатлантическую безопасность с помощью НАТО». О других деталях этих переговоров ничего не известно. Ранее турецкая сторона сообщала, что в структурах власти создана специальная группа, которая разрабатывает «план мер на случай возможных недружественных шагов Вашингтона». Было обещано предать его гласности в конце января, но пока этого тоже не произошло.

Джейк Салливан White House

Турецкое издание Duvar считает, что Анкара сейчас пытается «выстроить контригру на европейском направлении», начать в диалоге с Брюсселем «новый период». Первым конкретным шагом стало возобновление переговоров между Турцией и Грецией по многомесячному конфликту из-за запасов природного газа в спорных районах Восточного Средиземноморья. В свою очередь шаг в сторону Анкары сделал и Париж, предлагая решать проблемы «исключительно путем диалога». В то же время, полагают эксперты, Европейский Союз ждет более полного проявления турецкой политики Байдена, поскольку, как пишет турецкая газета Sabah, «ЕС находился не в том положении, чтобы в одночасье суметь дать новое направление своей внешней политике, однако избрание Байдена успокоило Брюссель, так как главные решения будут приниматься все же в Вашингтоне».

Все дело в том, что Байден, в отличие от Дональда Трампа, хорошо знаком с проблемами Ближнего Востока в целом и Турции в частности. Напомним, что в период пребывания в должности вице-президента США (20 января 2009 — 20 января 2017) он был сторонником проведения жесткого курса в отношении Анкары в связи с тем, что в Турции якобы нарушаются права человека. Байден почти всегда поддерживал антитурецкие инициативы Конгресса, в том числе требования о введении против Турции санкций и ограничении американо-турецкого военно-технического сотрудничества. В ходе недавней предвыборной кампании он заявлял, что режим Реджепа Тайипа Эрдогана должен быть свергнут, что Турция должна понести серьезное наказание за приобретение С-400. Более того, по всем признакам Байден будет вести и свою карабахскую игру, ведь ранее он входил в Группу по армянским делам Конгресса США. Но как именно, пока неизвестно.

Джо Байден Gage Skidmore

Скорее всего, будет оказываться совместное давление на Турцию и Азербайджан. В этой связи руководство Турции поручило трем ведущим аналитическим центрам — ORSAM, SETA, AEI — проработать стратегию, которая хоть как-то могла бы помочь нивелировать угрозы, исходящие от Байдена. Общее кураторство проекта поручено Калыну. Кстати, эти центры проработают сценарий появления в Турции своего «Навального» или группы политиков, готовых пойти на сотрудничество с американцами ради прихода к власти. Кстати, турецкие эксперты отмечают, что Эрдоган, устанавливая тесные, доверительные отношения с Трампом, допустил серьезную ошибку, «подминая министерства и военную бюрократию». Поэтому выйти на более широкий диалог с Вашингтоном у него не получается. Если Турция не предпримет шаги по исправлению этой ошибки, считает турецкий экономист и политолог Айдын Сезер, «отношения с США вряд ли у нее улучшатся».

Ибрагим Калын Tahirselim2016

В целом, подчеркивает иранское издание Hamshahri, «Байден намерен изменить доставшееся ему на Ближнем Востоке от Трампа геополитическое наследство, когда образовавшийся вакуум силы стали заполнять Турция и Россия». Не исключено, что он станет разыгрывать турецкую карту с Россией, чтобы зажать Анкару между Вашингтоном и Москвой. Бывший министр иностранных дел Турции Яшар Якыш (2002 — 2003) не исключает такого хода событий. Он предполагает, что Байден может действовать комбинированно, одновременно ведя игру с Россией и Ираном, когда «у Турции могут появиться основания для беспокойства». Теперь остается лишь дожидаться деталей политики Байдена, которые предопределят будущее турецко-американских отношений. Все еще только начинается.