Москва, , 15:46 — REGNUM Представители НАТО встречаются с участниками так называемой российской оппозиции для того, чтобы дестабилизировать обстановку внутри России. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила 9 февраля в эфире Первого канала.

Ранее она рассказала, что 8 февраля на базе постоянного представительства Польши при ЕС прошла онлайн-встреча представителей западных стран с соратниками блогера Алексея Навального. Это были руководитель сети региональных «штабов Навального» Леонид Волков и исполнительный директор так называемого Фонда борьбы с коррупцией (внесен Минюстом в список иноагентов) Владимир Ашурков.

Мероприятие не было рутинной встречей ради обмена мнениями, отметила Захарова.

«Как ты это не прикрывай, как ты это ни называй, но это встреча с агентами влияния для дестабилизации ситуации в суверенном государстве, по-другому это нельзя называть», — подчеркнула представитель МИД.

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