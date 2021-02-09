Каракас, , 15:34 — REGNUM Как показало исследование неправительственной организации Sures, нетипичная миграция граждан Венесуэлы сегодня является прямым следствием экономических последствий, вызванных принудительными мерами Соединенных Штатов. Об этом сообщает Prensa Latina.

В своем последнем отчете о характеристиках миграционного потока и возвращающегося населения институт, занимающийся поощрением и защитой прав человека, определил, что основной причиной венесуэльской эмиграции является экономическая ситуация.

В период с 15 по 31 июля 2020 года НПО опросила более 260 граждан, репатриированных в Венесуэлу граждан в разгар пандемии COVID-19, которые находились в медицинских центрах, выделенных правительством страны.

По данным Sures, исследование позволяет беспристрастно, взвешенно и прямо узнать некоторые важные причины людей, по которым возвращаются в страну, их семей, аспекты экономического и правового положения во время их миграции.

В отчете подчёркивается, что значительный процент вернувшегося населения указал, что они решили эмигрировать ради улучшения условий жизни, ухудшившиеся в результате блокады и экономической войны со стороны США.

Как это ни парадоксально, но, как отмечается в исследовании, экономические условия в принимающих странах, в свою очередь, были основной причиной возвращения в Венесуэлу. Помимо этого, 69,5% опрошенных вернулись в свою страну происхождения из-за экономической ситуации, вызванной COVID-19, а 19,9% выразили решение вернуться из опасения риска для жизни и здоровья из-за коронавируса.

С конца 2019 года начал регистрироваться нарастающий возвратный поток людей, эмигрировавших из Венесуэлы в страны региона в последние годы.

По официальным оценкам, с марта 2020 года, в разгар чрезвычайной эпидемиологической ситуации, более 160 000 человек из других стран этого региона прибыли на территорию Венесуэлы.

В ходе XIII саммита Всемирного форума по миграции и развитию представители Венесуэлы отметили, что карательные меры, введенные США, оказали прямое влияние на благосостояние населения.

Правительство Венесуэлы реализовало в августе 2018 года План «Vuelta a la Patria» («Возвращение на Родину»), направленный на обеспечение добровольной и бесплатной репатриации десятков тысяч граждан, находящихся в уязвимых условиях в других странах региона.