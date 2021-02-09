Мехико, , 15:51 — REGNUM Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор 9 февраля вновь появился на утренней конференции в Национальном дворце после того, как в начале января он был вынужден отправиться на карантин из-за положительного теста на COVID-19. Об этом сообщила газета La Jornada.

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Как отмечают журналисты, президент казался полным сил и в хорошем настроении. Общения с прессой формат выступления Обрадора не предполагал.

«Мы снова встаем на ноги и продолжаем сражаться. Мы собираемся продолжить процесс преобразований, для Мексики очень важно, чтобы мы могли положить конец коррупции, чтобы наша страна стала более правильной, и чтобы мы смогли жить в мире», — заявил мексиканский лидер.