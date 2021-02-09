Москва, , 15:18 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект об организации медицинского освидетельствования и медицинского осмотра призывников при их постановке на воинский учет, передает корреспондент ИА REGNUM 9 февраля.

В случае выявления нарушений в правильности предоставления гражданам отсрочек и освобождений от призыва на военную службу по состоянию здоровья, освобождений от исполнения воинской обязанности в связи с признанием их не годными к военной службе по состоянию здоровья, вынесенных в рамках работы призывной комиссии, по решению призывной комиссии субъекта РФ проводится контрольное медицинское освидетельствование указанных граждан в порядке, определенном Положением о военно-врачебной экспертизе.

Граждане, заявившие о несогласии с заключением об их годности к военной службе по результатам медицинского освидетельствования, направляются на контрольное медицинское освидетельствование.

Граждане, не пребывающие в запасе, призванные на военную службу, перед направлением к месту военной службы проходят медицинский осмотр, порядок которого определяется Положением о военно-врачебной экспертизе.

Также уточняются обязанности призывной комиссии субъекта РФ и определяется порядок направления гражданина на амбулаторное или стационарное медицинское обследование в медицинскую организацию, включенную в перечень, утверждаемый решением высшего должностного лица региона.

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