Москва, , 15:14 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект о новых полномочиях президента РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 9 февраля.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

Глава государства сможет назначать граждан Российской Федерации, не являющихся военнослужащими, на должности высших офицеров и освобождать их от указанных должностей в федеральных органах исполнительной власти и федеральных государственных органах, руководство деятельностью которых он осуществляет.

В ходе дискуссии в Госдуме уточнили, что при этом гражданским лицам не присваивают воинское звание, а устанавливают соответствующий должности классный чин гражданской службы.

Авторы законопроекта — правительство РФ — обратило внимание на то, что отсутствие единого порядка назначения граждан Российской Федерации, не являющихся военнослужащими, на должности высших офицеров, а также освобождение их от указанных должностей фактически выводит эти должности из номенклатуры должностей, назначения на которые осуществляются главой государства, что сужает его полномочия.

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