Владикавказ, , 15:09 — REGNUM В Северной Осетии назначен заместитель министра внутренних дел, начальник полиции. Им стал полковник полиции Игорь Романовский, сообщили в пресс-службе МВД по региону. Накануне, 8 февраля, нового начальника полиции представил коллективу ведомства глава республиканского МВД Михаил Скоков.

О замглаве МВД республики известно, что ему 53 года. Он — выпускник Бакинского высшего общевойскового командного училища и Московского института МВД России. Службу в органах внутренних дел начал в 1991 году. Прошел путь от участкового инспектора одного из ОМВД Московской области до начальника отдела по разработке преступных групп бандитской направленности управления по раскрытию преступлений, вызвавших большой общественный резонанс Главного управления уголовного розыска МВД России

В послужном списке Романовского есть годы работы на Северном Кавказе и участие в контртеррористических операциях на территории округа.