Екатеринбург, , 15:11 — REGNUM Смена людей в руководстве Свердловской области и Екатеринбурга происходит из-за дефицита кадров, заявил на пресс-конференции вице-губернатор региона Сергей Бидонько.

Чиновник признал, что большинство «компетентных людей» предпочитают коммерческую сферу работе в государственных органах.

«К сожалению, люди не стоят в очереди на службу», — сказал Бидонько.

Заместитель губернатора добавил, что сейчас чиновники ограничены в принятии решений, однако ответственность у них высокая. В 2009 году, вспоминает Бидонько, свободы действий на госслужбе было больше.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-губернатор допустил, что вновь пойдёт в Госдуму. До этого в регионе ушла со своей должности министр финансов, сменился первый вице-губернатор. 9 февраля был назначен новый мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.