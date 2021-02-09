Москва, , 14:50 — REGNUM Госдума во втором, основном чтении приняла законопроект о лишении свободы до 15 лет за склонение в интернете к потреблению наркотиков, передает корреспондент ИА REGNUM 9 февраля.

Вводится повышенная ответственность, если подобные действия повлекли по неосторожности смерть двух и более потерпевших, в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 20 лет.

Норма будет распространяться на квалифицирующие признаки, указанные в статье, отметил глава комитета Госдумы Павел Крашенинников («Единая Россия»). В том числе, если склонение к потреблению наркотиков производится с помощью интернета; группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; в отношении двух или более лиц; в отношении несовершеннолетнего; с применением насилия или с угрозой такового.

«Это адекватное наказание для тех, кто вовлекает молодых людей в наркопотребление и, по сути, убивает», — говорил ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин.

В Госдуме обратили внимание на попытки легализовать в России наркотики, навязывание идеологии метадоновой заместительной терапии и склонение молодежи к наркопотреблению в интернете и в соцсетях.

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