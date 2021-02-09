Тбилиси, , 14:55 — REGNUM Сотрудники МВД Грузии выявили 51 человека из тех, кто принимал участие в «марше неповиновения» в Тбилиси во время комендантского часа. Об этом пресс-служба министерства 9 февраля сообщила агентству «ИнтерпрессНьюс».

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Согласно представленным журналистам данным, восемь человек были оштрафованы на 2000 лари (около $600) за нарушение карантинного режима, в отношении ещё 24 человек открыто административное производство, и им грозит такой же штраф. Остальные 19 человек задержаны, так как их обвиняют в повторном нарушении карантина, что является уголовным преступлением.

Ранее члены движения «Стыдно» призвали обращаться за помощью всех, кого правоохранительные органы преследуют за участие в «акции неповиновения». Общественники заявляют, что ограничения, действующие в рамках борьбы с пандемией, не могут ограничивать право граждан на участие в протестных акциях.

Напомним, в ночь с 6 на 7 февраля в Тбилиси активисты, выступающие за отмену карантинных ограничений, собрались возле парламента страны и прошли в знак протеста маршем по центру города. Сотрудники полиции сопровождали протестующих, но не мешали им.

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