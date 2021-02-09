Екатеринбург, , 14:53 — REGNUM В Ново-Тихвинском женском монастыре (Екатеринбург) прошла церемония прощания с директором по общим вопросам Уральской горно-металлургической компании Владимиром Белоглазовым, сообщают журналисты.

Церемонию отпевания провёл глава Екатеринбургской епархии РПЦ митрополит Евгений (Кульберг). Попрощаться с покойными пришло руководство УГМК во главе с гендиректором Андреем Козицыным, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, первый вице-губернатор Свердловской области Александр Высокинский, а также другие чиновники, политики и бизнесмены региона, передаёт «Федерал пресс».

Белоглазова похоронят на Широкореченском кладбище Екатеринбурга.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге простились с депутатом Законодательного собрания Свердловской области Владимиром Терешковым.

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