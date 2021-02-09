Киев, , 14:53 — REGNUM Офис президент Украины соберёт парламентариев от фракции «Слуга народа», которые не поддержали кандидатуру бывшего исполнительного директора НАК «Нафтогаз» Юрия Витренко на должность министра энергетики Украины. Об этом написал депутат Верховной рады Александр Дубинский 9 февраля в своём Telegram-канале.

«На встрече депутатов будет убеждать проголосовать «за» лично президент [Владимир] Зеленский», — отметил он.

Дубинский подчеркнул, что, судя по крайним мерам, у Зеленского и его команды не хватает голосов в Верховной раде, чтобы утвердить Витренко.

«Чтобы убедить «слуг» проголосовать, им будет предложено традиционное меню офиса из двух блюд на выбор: или делайте, как мы скажем, или выходите из фракции, если не хотите есть с нами из одной тарелки», — рассказал депутат.

Отметим, Дубинский был исключён из фракции «Слуга народа» после того, как попал под персональные санкции США.

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Напомним, ранее Верховная рада дважды отклонила кандидатуру Витренко на должность министра энергетики. Позже в Telegram-канале «Резидент» появилась информация, что чиновника могут попытаться назначить с третьего раза, с одобрения посольства США.

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