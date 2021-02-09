Москва, , 14:38 — REGNUM Госдума во втором, основном чтении приняла законопроект, позволяющий гражданам РФ корректировать свои данные на индивидуальном пенсионном лицевом счете, передает корреспондент ИА REGNUM 9 февраля.

Скорректировать можно только сведения о трудовой деятельности за периоды работы (профессиональной служебной деятельности) до 1 января 2020 г., записи о которых содержатся в трудовой книжке. Сделать это можно, обратившись в Пенсионный фонд России (ПФР) с заявлением.

В случае выявления несоответствия или несовпадения сведений о трудовой деятельности за периоды работы (профессиональной служебной деятельности) после 1 января 2002 г. данные включаются с учетом проведения Пенсионным фондом РФ проверки их полноты и достоверности.

Сейчас в разделе «Сведения о трудовой деятельности» индивидуального лицевого счета зарегистрированного лица отражаются данные о трудовой деятельности и трудовом стаже гражданина за периоды начиная с 1 января 2020 г. Эти данные формируются на основе информации, представляемой работодателями в информационные ресурсы Пенсионного фонда РФ.

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