Барнаул, , 14:36 — REGNUM Решение об упрощённом порядке назначения инвалидности касается лишь процедуры продления инвалидности из-за пандемии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил кандидат медицинских наук, алтайский общественник Константин Емешин. Комментируя известие о продлении такого порядка, он пояснил:

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«Реально проблема в том, что десять лет назад изменили концепцию присвоения инвалидности и стали использовать функциональный подход вместо присвоения инвалидности по диагнозу. Кроме этого зачастую функциональный подход имеет слабое место, поскольку это требует излишних повторных экспертиз. Поэтому решение продлевать инвалидность в период пандемии безусловно хорошо, но это лишь временное решение.

У нас в АНО «Медицина и право» мы сталкиваемся с тем, что система экспертизы замкнута. Если на уровне края приняли решение, то его обжаловать можно только в Москве в вышестоящей экспертизе. И мы столкнулись, что решение службы МСЭ нельзя оспорить в суде, так как суд требует только мнение экспертов, которые работают в этой же системе, а врач работающий в стационаре или поликлинике и даже ученый не может выступать экспертом в службе медико-социальной экспертизы».

Как уже сообщало ИА REGNUM, постановление о продлении до 1 октября 2021 года упрощённого порядка назначения инвалидности подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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